Оттава, , 16:00 — REGNUM В министерстве иностранных дел Канады были осведомлены о том, что сотрудник канадского ведомства посетит мероприятие в посольстве России, приуроченное ко Дню России. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Globe and Mail.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

При этом, по словам собеседников издания, сама глава МИД Канады Мелани Жоли не знала об этом и узнала только после появившейся информации в СМИ. После вмешательства офиса премьер-министра Джастина Трюдо Жоли и внешнеполитическое ведомство Канады получили распоряжение принести извинение и не посещать другие российские мероприятия до завершения конфликта на Украине.

«Офис министра иностранных дел Мелани Жоли знал, что высокопоставленный сотрудник министерства посетит мероприятие в российском посольстве в Оттаве в прошлую пятницу, и был под давлением офиса премьера, чтобы извиниться», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Канады Мелани Жоли назвала недопустимым присутствие представителей министерства на приёме в российском посольстве по случаю празднования Дня России. В ответ на это посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что «это демонстрация непрофессионализма».

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По его словам, все понимают, что дипломаты должны общаться. При этом он добавил, что отношения между Москвой и Оттавой «фактически заморожены».

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