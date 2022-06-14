Казань, 14 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Неоднократно судимая 39-летняя жительница Казани была задержана по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет наркотикам

Женщина пояснила, что работает в интернет-магазине «закладчиком». В день задержания она оставила двух несовершеннолетних детей в кафе и поехала организовывать тайниковые закладки.

При задержании в рюкзаке у подозреваемой обнаружили сверки с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством. На съемной квартире женщины изъяли еще несколько граммов запрещенных веществ, а также весы, упаковочные материалы и предметы, сопутствующие сбыту наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемая задержана.

ИА REGNUM напоминает, в городе Набережные Челны задержали 35-летнего жителя Твери. В машине мужчины обнаружили более 2 кг наркотиков.

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