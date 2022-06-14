14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:24 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили бывшего бойца спецназа ВМС страны и блогера, вернувшегося на родину с Украины.

Рембрандт. Возвращение блудного сына (фрагмент). 1669

Согласно информации южнокорейских СМИ, 10 июня представители Сеульского столичного полицейского управления допросили 38-летнего блогера, бывшего бойца спецназа ВМС Ли Гына, принимавшего участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Сообщается, что наёмник самостоятельно явился на допрос и признал большинство пунктов обвинения.

Напомним, что в марте Ли Гын отправился на Украину, где вступил в состав добровольческого отряда. 27 мая наемник, получив ранение, вернулся на родину для прохождения курса реабилитации. В настоящее время блогеру запрещен выезд из страны.

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Напомним, что в феврале МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Украины до черного (запрет на посещение). За нарушение паспортного законодательства Ли Гыну грозит до одного года заключения в тюрьме или штраф до 10 млн вон (~$8,1 тыс.)

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«Просто съездил на Украину и словил бан», — смеется man5***.

«Если вы ругаете его, то это прямое оскорбление иностранных военных, участвовавших в Корейской войне», — считает necr***.

«Необходимо наказать его за нарушение паспортного законодательства», — настоятельно рекомендует cute***.

«Аплодирую за проявленное мужество. Я рад, что он вернулся живым», — пишет kcr9***.

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«А если в нашей стране случится война, власти тоже будут призывать весь мир оказать помощь. Не забывайте, сколько помощи получила Корея в годы Корейской войны. Я не обладаю таким же мужеством, как он, но я и не критикую и не клевещу на людей, откликнувшихся на призыв о помощи», — пишет sunn***.

«Его нужно предать смерти!» — призывает ccm0***.

«Ли Гын, даже если бы ты этого не сделал, общественность все равно относилась к тебе холодно», — предполагает hesu***.

«Судить его по всей строгости закона. Из-за всего этого он чуть не пошел войной на Россию», — ужасается nacd***.

«Не нужно враждовать с Россией и создавать лишние дипломатические споры и разногласия. Он улетел на Украину незаконно. Эта поездка не была санкционирована правительством», — пишет taek***.

«Поскольку он нанес ущерб национальным интересам, нарушив внешнюю политику, он должен быть привлечен к ответственности», — утверждает j120***.

«Але, он ведь человек, который рисковал жизнью за правое дело. Довольно забавно наблюдать за тем, как вы щебечете в его адрес что-то абсурдное», — пишет kasb***.

«Лечение? В Южной Корее? А почему он там его не получил?» — недоумевает ksdc***.

«Здорово, что он признал то, в чем его обвиняют, но он должен быть наказан. Отдаю должное его мужеству и силе воли, но, к сожалению, он не должен избежать наказания», — отмечает lifi***.

«Какой бы ни была причина, если вы нарушили закон, то должны понести наказание», — утверждает fd12***.