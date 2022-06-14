Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 14 июня, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже снижается на 1,59%, до 55,9 рубля. Евро теряет 3,16%, откатываясь до 58,2 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Деньги (сс) CWitte

«В начале сегодняшних торгов доллар интенсивно укреплялся, а вот евро продолжал слабеть к рублю.

Это стало отражением мировых тенденций — 13 июня, пока россияне наслаждались дополнительным выходным, мировые рынки испытали обвал, вызванный опасениями ужесточения монетарной политики ФРС США.

В Европе, тем временем, несмотря на слабые показатели макростатистики и новый инфляционный рекорд, ставку повышать не торопятся, что дополнительно давит на доллар.

Нефть 13 июня также проседала на фоне выхода инвесторов из рисковых активов. Это и обусловило укрепление доллара к рублю в первые часы сессии. Однако ближе к середине дня рубль отыграл потери, а сейчас уже уверенно дорожает.

Спрос на валюту остается низким, нерезиденты по-прежнему не могут выводить активы, сальдо внешней торговли продолжает улучшаться.

Сейчас рубль подошел к мощному сопротивлению, но если доллар опустится ниже 55 рублей, распродажи могут активизироваться», — считает эксперт.

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