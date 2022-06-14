Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Ростовской области четыре человека пострадали на трассе Ростов — Азов, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 14 июня.

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Авария случилась 13 июня. Предположительно, на участке трассы столкнулись Hyundai Tucson и Кia К5. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Пострадавших доставили в больницу.

Госавтоинспекция выясняет детали случившегося.