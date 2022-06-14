Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Продажа алкогольной продукции в розничных магазинах вновь будет под запретом на время проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом 14 июня сообщили в городском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

Запрет на реализацию алкоголя будет действовать с 22 часов 23 июня до 11 часов 25 июня 2022 года. Это ограничение внедряется в рамках нормы закона «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Исключением является торговля алкогольной продукции между организациями, а также реализация пива, пивных напитков, сидра и других напитков в местах общественного питания и в магазинах беспошлинной торговли.

За нарушение требования последует ответственность в соответствии с законодательством. Напомним, что городской праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Петербурге 24 июня и в ночь на 25 июня 2022 года.