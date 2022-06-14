Симферополь, 14 июня 2022, 15:56 — REGNUM Более 300 тонн земляники садовой собрано в хозяйствах Республики Крым в этом году, сообщили 14 июня в пресс-службе республиканского минсельхоза.
В настоящее время выращиванием земляники садовой, потребителям известной как клубника, в Крыму занимаются уже более 50 сельхозтоваропроизводителей. Основные возделываемые сорта земляники садовой в Крыму — Альба, Клери, Мармелада, Эльсанта, Хоней, которые обладают высокими вкусовыми качествами ягод и высокой урожайностью.