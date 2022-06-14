Вашингтон, 14 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден посетит Саудовскую Аравию в июле, объявил Белый дом 14 июня, как передает CNN. Этот визит станет внешнеполитическим компромиссом, который завершит разворот от его предвыборных обещаний превратить королевство в «парию».

Geotribune.com Саудовская Аравия

В ходе поездки, назначенной на середину июля, Байден также побывает в Израиле — впервые в качестве президента — и посетит Западный берег реки Иордан. Кульминацией поездки станет крупная встреча региональных лидеров в Джидде, Саудовская Аравия, где Байден, как ожидается, пообщается с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

На этой встрече глава Белого дома намерен изложить свое позитивное видение участия США в региональных делах в ближайшие месяцы и годы.

«Президент высоко ценит лидерство короля Салмана и его приглашение. Он с нетерпением ждет этого важного визита в Саудовскую Аравию, которая является стратегическим партнером Соединенных Штатов на протяжении почти восьми десятилетий», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, объявляя о предстоящем визите.