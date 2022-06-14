Москва, 14 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий оплату цифровыми финансовыми активами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы, и в связи с этим в этом качестве им предоставляется право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным

с использованием электронных платформ.

Также законопроектом раскрываются понятия «электронной платформы», «оператора электронной платформы», «пользователь электронной платформы».

Кроме того, изменения направлены на совершенствование порядка установления и прекращения залога эмиссионных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам.

При этом комитет Госдумы по финрынку обращает внимание на возможность рассмотреть вопрос о целесообразности установления возможности использования цифровых финансовых активов в качестве средства платежа для осуществления трансграничных переводов.

Цифровыми финансовыми активами признаются следующие виды цифровых прав: денежные требования к эмитенту; права участия в капитале непубличного акционерного общества; права по эмиссионным ценным бумагам, включая требования их передачи.