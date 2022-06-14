Красноярск, 14 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Известная группа «Любэ» даст концерт в Красноярске. Об этом сообщило издание Newslab.ru 14 июня.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Известно, что выступление музыкантов пройдёт 17 июня 2022 года на центральной площади города. Концерт будет организован в поддержку российской армии, участвующей в спецоперации на Украине.

Напомним, группа «Любэ» начала свою деятельность в конце 1980-х. С того момента бессменным лидером коллектива является певец Николай Расторгуев.