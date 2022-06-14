Москва, , 15:53 — REGNUM Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. В 2022 году один из «лучших» подарков на свой праздник российские блогеры получили от YouTube — подконтрольный Google видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Демонстрируя свою антироссийскую позицию, Google не ограничился видеохостингом, а объявил о приостановке продажи всей онлайн-рекламы в России в одноименном поисковике и у внешних партнеров-издателей.

YouTube — не единственная онлайн-платформа, готовая предать интересы обычных пользователей ради следования антироссийским трендам. Социальная сеть TikTok временно остановила распространение нового контента и прямых трансляций на территории РФ. Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пошла еще дальше и официально разрешила призывы к насилию против россиян в подконтрольных соцсетях Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Компания была признана экстремистской, и Роскомнадзор ограничил доступ к ее соцсетям на территории РФ.

Ситуация показала — в силу своей предвзятости и следования западным интересам зарубежные онлайн-платформы не могут считаться надежным источником дохода для российских блогеров. Подобная политика «цифровых гигантов» способна серьезно усложнить жизнь создателям контента во многих странах, однако российские блогеры, в отличие от иностранных коллег, могут не зависеть от их решений, имея равноценные замены зарубежным сервисам на родине.

В условиях антироссийской повестки отечественные платформы продемонстрировали умение адаптироваться и заинтересованность в поддержке российских авторов контента. Например, соцсеть Yappy анонсировала запуск монетизации публикуемого контента в 2022 году.

В апреле 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» действовала масштабная программа поддержки авторов из других площадок — они могли получить бесплатное продвижение на платформе (https://vk.com/press/authors-new-support).

Отметим, что блогеры имеют возможность монетизировать размещаемый «ВКонтакте» контент (https://vk.com/monetization). Такая же опция доступна и на Rutube — национальный видеохостингпродлил монетизацию контента блогеров со 100% доходом от рекламы до 1 сентября 2022 года (https://tass.ru/ekonomika/14860397).

Уход прозападных «цифровых гигантов» повлек значительный рост числа активных пользователей отечественных онлайн-платформ. Например, «ВКонтакте» заявил, что получил 9% прирост дневной аудитории и установил два рекорда в России: 50 млн человек ежедневной аудитории и 75 млн пользователей в месяц. Впоследствии соцсеть обновила рекорд — месячная аудитория превысила 100 млн пользователей.

Схожая динамика и у коллег: в Tele2 отмечали, что в марте к февралю 2022 года количество скачиваний приложения TenChat выросло в 83 раза, а в апреле к февралю — в 33 раза.

Благодаря росту популярности российских соцсетей в выигрыше оказываются как площадки, так и авторы контента. Первые смогут повысить доход от рекламы и направлять средства на развитие и совершенствование своих систем, сервисов и инфраструктуры, а вторые получают не только высокую вероятность возврата своей активной аудитории, но и стабильность, поддержку и возможность полноценно защищать свои права в российском правовом поле.

Разумеется, в переходный период у блогеров могут возникнуть трудности, связанные с использованием непривычных инструментов той или иной площадки или перестройкой принципов работы с аудиторией. Но и в этом вопросе они не одни — «переездом» также занимаются онлайн-предприниматели, на успешные кейсы которых можно ориентироваться. Своим опытом по переходу из Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на платформу «ВКонтакте» поделился основатель онлайн-курсов Никита Кущенко:

«Мы полностью перебрались во «ВКонтакте» примерно за три недели. Наверно, могли бы и быстрее, но мы улучшали воронку, адаптировали ееи так далее. Что хочется отметить для тех, кто собирается или в ближайшее время будет запускаться во «ВКонтакте» — очень сильно помогают сообщества и чужой опыт. Например, я состою в сообществе владельцев онлайн-школ и, можно сказать, что мы «переезжали» все вместе.

Мы делились опытом, что помогало значительно экономить деньги на тестирование гипотез. Помимо этого, в сообществе были люди, которые уже работали во «ВКонтакте» и получали хорошие результаты. Из личного опыта могу посоветовать быть готовым к тому, что многому придется учиться в моменте.

В первую очередь это касается того, как работает сама площадка и инструменты: парсинг аудитории, поиск аудитории, сегментирование и так далее. Также нельзя забывать, что «ВКонтакте» скорее про смыслы и текст, а не про красивую картинку, и корректировать общение с аудиторией с учетом этого.

По рекламе — настраивать ее во «ВКонтакте» сложнее, но если уделить этому время и внимание, то можно получать очень крутые результаты и точнее «попадать» в целевую аудиторию. В этом плане «ВКонтакте» предлагает очень гибкий инструментарий. В начале работы у нас были трудности с рекламой, но это вполне ожидаемо — соцсеть оказалась просто не готова к такому наплыву рекламодателей. Сейчас у нас все нормально, реклама «крутится», трафик идет.

Особо хочу отметить модераторов «ВКонтакте». Конечно, они отвечают не за секунду, но качество обратной связи от них на порядок лучше, чем от их коллег в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там с этим откровенно плохо — бывали случаи, когда нам было проще бросить заблокированный рекламный кабинет и создать новый, чем добиться вменяемого ответа от поддержки. Здесь же модераторы не только вовремя отвечают на вопросы, но и дают рекомендации по рекламным кампаниям, указывают на ошибки и говорят, что и как нужно исправить. Это очень круто», — отметил предприниматель.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что иностранные площадки не давали никаких гарантий блогерам, что они не будут заблокированы по неизвестным причинам.

«Учитывая, что зарубежные площадки не удаляли опасный, противозаконный контент, к которому были претензии, как у общественных организаций, так и у Роскомнадзора, пользователи подвергались и подвергаются опасности. Поэтому переход на российские площадки, в частности — «ВКонтакте», это — прививка для всего болгарского сообщества.

Потому, что никто не хотел мириться с тем, что может быть какая-то опасность от иностранных площадок, никто в это не верил, хотя мы видели, как много раз профессиональное сообщество блогеров-тысячников, стотысячников, миллионников, банили без причин. Потом приходили какие-то люди, аффектированные с модерацией (по всей видимости) и за сотни тысяч рублей предлагали оперативно разблокировать из аккаунт. И это — не единичная история, таких историй масса. Р

оссийские площадки — тот же »ВКонтакте» даёт большое количество функционала, в отличие от западных платформ. Например, можно продавать свой товар, можно создать свой сайт из готового конструктора прямо внутри социальной сети, можно находить новую аудиторию, которой довольно много и она кратно больше, чем у того же Instagram, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или YouTube. Так что целом российское сообщество конечно выиграло. Есть конечно и сложности, так как нет некоторых сервисов, к которым они привыкли. Но они появятся, Уже сейчас есть Yappy — аналог TikTok, есть аналог Stories.

И надо понимать, что Россия в этом смысле защищена более плотно, нежели зарубежные пользователи. Дело в том, что мы видели прекрасно во время выборов в США, как американские площадки разом заблокировали тогда действующего президента Трампа. Очевидно, это было сделано по указке пробайденовских сил. И если они посмели сделать такое с действующим президентом, то любая европейская страна (чтобы она о себе не думала) может в любой момент получить аналогичное ограничение и ничего с этим не сделает. Может и будут какие-то штрафы, но в общем и целом по ситуации с Трампом мы всё прекрасно видели.

И в отличие от Европы у России есть свои площадки, соцсети, почта, облака для хранения информации и данных и так далее. А у Европы нет этого, она полностью зависит от американских площадок, и это, конечно, для них большая беда. Поэтому Россия обладает очень хорошим преимуществом. К тому же уход действовавших площадок даёт новые возможности для российского бизнеса и стартаперов, российского болгарского сообщества, начать вытаскивать на поверхность новые таланты.

Когда-то TikTok была новой площадкой — появились новые таланты, новые блогеры. Поэтому появление каждой новой крупной площадки, где можно публиковать персональный контент, способствует появлению новых звезд. И, соответственно, сегодня появление в России любой новой массовой площадки повлечет за собой появление новых звезд», — считает директор АППСИМ Владимир Зыков.

Напомним, ранее о том, что блокировка на YouTube каналов блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (известных под прозвищами Вован и Лексус) стало ярким свидетельством того, что видеохостинг действует в интересах своих западных заказчиков, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Блогеры должны иметь не только обязанности СМИ, но и права. Об этом РИА Новости заявил глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич.

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