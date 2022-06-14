Кишинёв, 14 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании главного здания компании Moldtelecom в Кишинёве. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба молдавской полиции.

Телефонный терроризм

Сообщается, что в ходе специальных следственных действий правоохранители вышли на 20-летнего жителя города Оргеев. Его доставили в местное отделение полиции для допроса.

«Он добровольно передал мобильный телефон, с которого звонил. По данному делу возбуждено два уголовных дела по факту заведомо ложной информации о теракте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в случае установления вины подозреваемого ему грозит наказание в виде штрафа от 27 500 до 42 500 леев (до $2,2), от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

Стоит отметить, что о «минировании» здания Moldtelecom в Кишинёве сообщили в полицию 13 июня. Сообщение оказалось ложным.