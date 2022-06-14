Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM С 1 июля 2022 года в Ростовской области тарифы на электроэнергию вырастут на 4%. Это следует из постановления региональной службы по тарифам от 27 декабря 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, для городского населения электроэнергия, потребляемая в пределах социальной нормы, будет стоить 4,42 рубля за киловатт-час. Горожанам, потребляемым больше соцнормы, предстоит платить по 6,18 рубля за киловатт-час.

Для горожан, проживающих в домах с электрическими плитами, и сельских жителей, плата за электроэнергию вырастет до 3,09 рубля за киловатт-час (в пределах соцнормы) или 4,33 рубля за киловатт-час (выше соцнормы).

На сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сообщается, что более 16 тыс. клиентов компании задолжали более 69 млн рублей за электроэнергию. Большинство неплательщиков проживает в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае, Батайске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.