Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. С 1 июля 2022 года в Ростовской области тарифы на электроэнергию вырастут на 4%. Это следует из постановления региональной службы по тарифам от 27 декабря 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Согласно документу, для городского населения электроэнергия, потребляемая в пределах социальной нормы, будет стоить 4,42 рубля за киловатт-час. Горожанам, потребляемым больше соцнормы, предстоит платить по 6,18 рубля за киловатт-час.

Для горожан, проживающих в домах с электрическими плитами, и сельских жителей, плата за электроэнергию вырастет до 3,09 рубля за киловатт-час (в пределах соцнормы) или 4,33 рубля за киловатт-час (выше соцнормы).

На сайте «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сообщается, что более 16 тыс. клиентов компании задолжали более 69 млн рублей за электроэнергию. Большинство неплательщиков проживает в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае, Батайске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.