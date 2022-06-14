Москва, 14 июня 2022, 15:52 — REGNUM Как известно, Газпром вышел из капитала компании Gazprom Germania ещё в марте. При этом значительного сокращения поставок газа в Германию не произошло, а германской «дочке» уже требуются миллиарды евро на спасение, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ планируют выделить до €10 млрд на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей «Газпрому», пишет 13 июня Bloomberg со ссылкой на источники.
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