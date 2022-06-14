Пекин, 14 июня 2022, 16:01 — REGNUM Положения об армейских действиях невоенного характера начнут действовать в Китае 15 июня. Предполагается, с их помощью военные обеспечат безопасность жизненно важных транспортных путей для стратегических ресурсов, а также смогут защитить инвестиции и проекты за пределами страны.

Солдаты НОАК
Солдаты НОАК
Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Положения нацелены «на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», сообщало агентство Синьхуа.

Отмечалось, что свод положений включает шесть глав и 59 статей. Он призван стать правовой базой для армейских действий невоенного характера.

Один из китайских военных экспертов заявил, что войска КНР смогут оказывать помощь при стихийных бедствиях, осуществлять гуманитарные миссии, миротворческие операции, а также решать задачи по «защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая», сообщает Global Times.

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