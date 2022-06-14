Пекин, 14 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Положения об армейских действиях невоенного характера начнут действовать в Китае 15 июня. Предполагается, с их помощью военные обеспечат безопасность жизненно важных транспортных путей для стратегических ресурсов, а также смогут защитить инвестиции и проекты за пределами страны.

Kremlin.ru Солдаты НОАК

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера. Положения нацелены «на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе», сообщало агентство Синьхуа.

Отмечалось, что свод положений включает шесть глав и 59 статей. Он призван стать правовой базой для армейских действий невоенного характера.

Один из китайских военных экспертов заявил, что войска КНР смогут оказывать помощь при стихийных бедствиях, осуществлять гуманитарные миссии, миротворческие операции, а также решать задачи по «защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая», сообщает Global Times.

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