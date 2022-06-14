Уфа, , 16:16 — REGNUM Термические ожоги получил 10-месячный ребенок, уронивший на себя чайник с кипятком в Уфе. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Чайник

Сообщается, что спасатели Уфы получили сообщение о том, что 10-месячный ребенок уронил на себя чайник с кипятком (несчастный случай произошел на ул. Ш. Руставели). В результате ребенок получил термические ожоги, его срочно госпитализировали в ГКБ № 18.

Спасатели напоминают, что термические ожоги у детей чаще всего случаются в домашних условиях. Несовершеннолетние могут ошпариться кипятком, обжечься об плиту, утюг, у костра.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют родителям следить за своими детьми и не оставлять их даже на минуту.

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