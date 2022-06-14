Москва, , 15:48 — REGNUM Понятно стремление турецкой стороны повысить значимость своего нового газового проекта, но пока те мощности, которые начнут работать в ближайшие годы, не претендуют на то, чтобы существенно изменить на мировом и даже внутритурецком рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«В I квартале 2023 года планируется добыть 10 млн кубометров газа. В то время как потребление самой Турции составляет 60, но уже млрд кубометров в год. И около 40% газа Турция получает из России, не считая того, что реэкспортируется в Европу.

При этом внутреннее потребление газа в Турции все время нарастает. Так что на то, чтобы поставки с данного месторождения выросли настолько, чтобы существенно повлиять на баланс рынка, уйдет не один год и это потребует значительных финансовых вложений.

Запасы месторождения оцениваются сейчас порядка 400 млрд кубометров, то есть если нарастить добычу на нем до уровня сегодняшнего потребления газа из России, его хватит где-то на 20 лет. Но в реальности, вероятно, такого интенсивного наращивания добычи не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приступила к укладке труб по дну Черного моря в рамках реализации планов по добыче газа.

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