Эр-Рияд, 14 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии сняли медицинские ограничения для сотрудников и посетителей правительственных учреждений, объектов инфраструктуры и других мест массового скопления людей. Об этом 14 июня сообщает WAS.

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Данное решение было принято министерством внутренних дел Саудовской Аравии во вторник, 14 июня. Жители страны освобождаются от ношения масок и предъявления электронного сертификата о вакцинации.

Отмечается, что решение стало результатом прогресса в национальной программе вакцинации и высоких показателей иммунизации от COVID-19.

Тем не менее, ковидные ограничения всё ещё действуют на территории мест массового паломничества мусульман.