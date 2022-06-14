Клинцовский район, 14 июня 2022, 15:49 — REGNUM Порядка 50 домов повреждено 14 июня в результате обстрела села Займище в Брянской области, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.
Глава региона побывал на месте происшествия вместе с председателем Брянской областной думы Валентином Субботом. На месте работают все оперативные службы, затем причинённый ущерб в селе оценит специальная комиссия.
На месте также находятся военный комиссар Брянской области Марат Урмансов и глава города Клинцы Сергей Евтеев.
Как сообщало ИА REGNUM, село обстреляли 14 июня.
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