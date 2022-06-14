Клинцовский район, , 15:49 — REGNUM Порядка 50 домов повреждено 14 июня в результате обстрела села Займище в Брянской области, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

Повреждённый дом в селе Займище Телеграм-канал Александра Богомаза

Глава региона побывал на месте происшествия вместе с председателем Брянской областной думы Валентином Субботом. На месте работают все оперативные службы, затем причинённый ущерб в селе оценит специальная комиссия.

«По уточнённой информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Вся необходимая помощь жителям будет оказана», — заверил губернатор.

На месте также находятся военный комиссар Брянской области Марат Урмансов и глава города Клинцы Сергей Евтеев.

Как сообщало ИА REGNUM, село обстреляли 14 июня.

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