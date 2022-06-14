Клинцовский район, Брянская область, 14 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Порядка 50 домов повреждено 14 июня в результате обстрела села Займище в Брянской области, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Повреждённый дом в селе Займище

Глава региона побывал на месте происшествия вместе с председателем Брянской областной думы Валентином Субботом. На месте работают все оперативные службы, затем причинённый ущерб в селе оценит специальная комиссия.

«По уточнённой информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Вся необходимая помощь жителям будет оказана», — заверил губернатор.

На месте также находятся военный комиссар Брянской области Марат Урмансов и глава города Клинцы Сергей Евтеев.

Как сообщало ИА REGNUM, село обстреляли 14 июня.