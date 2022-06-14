Париж, , 15:46 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар уточнила, что пакет мер по поддержке покупательной способности, подготовленный правительством, может быть представлен на неделю позже, чем ожидалось, 6 июля, в совете министров, сообщает Le Figaro.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Правительство, которое сделало покупательную способность своим приоритетом перед лицом инфляции, изначально намекнуло, что текст будет представлен 29 июня, после парламентских выборов.

«Для правительства важно не столько начало парламентских дебатов, сколько голосование по этому законопроекту, которого ожидают французы», — продолжила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции заявили о «растущем» в последние месяцы количестве случаев, когда ученики в школах отказывались снимать традиционную исламскую одежду.

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