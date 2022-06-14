МВД ЛНР: на территории «Азота» блокированы до 2,5 тыс. украинских солдат
Луганск, 14 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. На территории завода «Азот» в Северодонецке блокированы до 2,5 тыс. украинских военнослужащих, сообщили 14 июня в МВД Луганской Народной Республики.
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В министерстве рассказали, что на территории завода «Азот» в Северодонецке находятся до 2,5 тыс. военнослужащих, из них до 20-25% — иностранные наемники.
Как сообщало ИА REGNUM, на оккупированном заводе в Северодонецке могут находиться до 500 мирных жителей.