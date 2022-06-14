Вашингтон, 14 июня 2022, 15:44 — REGNUM Первый визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока намечен на июль. Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
(сс) The White House

«Президент Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля с остановками в Израиле, на Западном берегу и в Саудовской Аравии», — приводит его слова РИА Новости.

Ожидается, что в Саудовской Аравии состоится встреча Байдена и наследного принца страны Муххамеда бен Сальмана.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон хочет видеть в Эр-Рияде важного стратегического партнера и рассчитывает, что отношения с королевством будут «рекалиброваны» результате визита Байдена.

Читайте также: В США предупредили Байдена о «бессмысленном унижении»