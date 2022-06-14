Вашингтон, 14 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Первый визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока намечен на июль. Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Президент Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля с остановками в Израиле, на Западном берегу и в Саудовской Аравии», — приводит его слова РИА Новости.

Ожидается, что в Саудовской Аравии состоится встреча Байдена и наследного принца страны Муххамеда бен Сальмана.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон хочет видеть в Эр-Рияде важного стратегического партнера и рассчитывает, что отношения с королевством будут «рекалиброваны» результате визита Байдена.

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