Запорожье, Украина, , 15:44 — REGNUM Жители Запорожской области, которые ранее уехали в подконтрольные киевскому режиму регионы Украины и в другие страны, массово возвращаются в регион. Об этом 14 июня сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Люди, выехавшие ранее в подконтрольные режиму [президента Украины Владимира] Зеленского территории Украины и за границу, начали массово возвращаться обратно в Запорожскую область», — отметил в беседе с РИА Новости Рогов.

Он подчеркнул, что люди осознали, что регион возвращается к мирной жизни, ситуация стабилизируется. При этом Рогов добавил, что многие граждане стремятся получить российское гражданство.

«Все хотят быть русскими не только в душе, но и официально по документам», — отметил член главного совета ВГА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после полного освобождения от украинских националистов регион возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве одного из субъектов Российской Федерации.

Читайте также: Власти Запорожской области хотят полного освобождения региона от ВСУ

По словам Рогова, проживающие в Запорожье люди — русские по ментальности, поэтому на адаптацию им понадобится максимум несколько месяцев. При этом он уточнил, что уже сейчас всё больше жителей выступают за интеграцию с Россией.

Ранее по теме: Банковскую систему Запорожской области интегрировали в российскую