Ярославль, 14 июня 2022, 15:45 — REGNUM В Ярославле в 2023 году может начаться капитальный ремонт сразу в 4 школах, по одной в каждом районе. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказала заммэра по социальной политике Елена Волкова.
При этом может получиться так, что ремонт будет вестись прямо во время учебного процесса. На этот вопрос депутатов Елена Волкова ответила, что всё будет зависеть от того, насколько объёмными будут работы. Для каждой школы предполагается индивидуальный подход в этом вопросе.
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