Ярославль, 14 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославле в 2023 году может начаться капитальный ремонт сразу в 4 школах, по одной в каждом районе. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля рассказала заммэра по социальной политике Елена Волкова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

«Выбрали по одной самой нуждающейся в капитальном ремонте школы от районов города Ярославля — их 4. Это школы №7, 47, 60 и 66. Средства идут из федерального бюджета — это 73 процента. И 27 процентов должен заплатить региональный бюджет. На сегодняшний день мы можем получить до 125 миллионов. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации, с госэкспертизой уже тоже было проведено совещание, на следующий год мы надеемся, что мы деньги получим, потому что должны выполнить всё в срок», — рассказала чиновница.

При этом может получиться так, что ремонт будет вестись прямо во время учебного процесса. На этот вопрос депутатов Елена Волкова ответила, что всё будет зависеть от того, насколько объёмными будут работы. Для каждой школы предполагается индивидуальный подход в этом вопросе.