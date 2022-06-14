Москва, , 15:42 — REGNUM Господин Костин, видимо, подзабыл подробности того периода, который принято называть «холодной войной. Даже в самые напряженные периоды противостояния СССР и США против нашей страны не применялось настолько жестких мер противодействия, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«В частности, никто не покушался на советские активы за рубежом, не вводилось запрета на советский экспорт и не ограничивались возможности международных расчетов для наших участников внешнеэкономической деятельности.

Никто не закрывал небо для советских самолетов, не производил массовых высылок диппредставителей, близких к полному разрыву международных отношений. Более того, даже политика «золотой блокады» проводившаяся против СССР в 20-30 гг. не была настолько дискриминирующей, как сегодняшние санкции.

Пика антисоветские ограничения достигли при Рейгане, когда запрет коснулся поставки в СССР оборудования, включающего американские патенты. Но в тот период СССР в значительно меньшей степени был интегрирован в международную экономику и в гораздо большей степени был ориентирован на автаркию.

С другой стороны, и альтернатив у тогдашнего СССР было значительно меньше, чем сегодня, когда в мире выросло много сильных экономик в странах, не являющихся вассалами Вашингтона. Так что делать ставку на полную автаркию сейчас было бы неверным.

Решение о локализации тех или иных производств имеет смысл принимать лишь тогда, когда это действительно будет выгодно или когда речь идет о критичной для стратегической безопасности продукции.

В то же время имеет смысл более активно кооперироваться в экономической деятельности с такими странами, как Китай, Индия, Иран, Пакистан, Индонезия, Бразилия, ЮАР, Венесуэла.

Эти страны уже наладили собственное производство многих видов товаров, поставки которых в нашу страну, в свою очередь, обеспечат покупательную способность этих стран для российского экспорта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВТБ Андрей Костин назвал ситуацию на международной арене новой холодной войной.

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