Москва, , 15:42 — REGNUM Приостановка торговлей швейцарским франком Московской биржей из-за введенных Швейцарией санкций против России никак не отразится на жителях России. Такое мнение 14 июня высказывается в публикации телеграм-канала Readovka.

50 швейцарских франков (сс) Цуканов М.В

Как отмечает автор публикации, такое решение Московской биржи было принято из-за затруднений в проведении расчетов в этой валюте и добавляет, что оно никак не отразится ни на тех жителях РФ, которые не собирались в Швейцарию или не хранили свои сбережения в валюте этой страны.

При этом уточняется, что такой шаг может привести к уменьшению выбора на российском финансово-валютном рынке, а, по мнению экономиста Вячеслава Зайченко, при большей открытости рынка у него возможности и свободы, и меньше этого в обратном случае.

«Проще говоря, когда вы приходите в магазин и у вас там два товара, вы не знаете, насколько это объективная цена. А когда в магазине сто товаров — у вас есть выбор, и вы понимаете, что цена более менее объективная, поскольку есть конкуренция. На финансово-валютном рынке точно также происходит, как на товарном», — пояснил он.

В то же время добавляется, что российский валютный рынок не оскудеет из-за приостановки торговлей швейцарским франком, так как в данный момент на Московской бирже доступны: доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахстанский тенге, британский фунт, японская иена и китайский юань. Также в ближайшее время планируется начать торговлю дирхамом — валютой ОАЭ, армянским драмом и узбекским сумом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро опустился до 58 рублей за единицу.