Баку, , 15:42 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов считает, что большинство жителей Армении не поддерживают протестующих в Ереване. Об этом 14 июня сообщает агентство Report.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не следует забывать, что на прошлогодних выборах армянский народ доверял правящей партии, заявившей, что начнет переговоры с Азербайджаном, а не оппозиции, представляющей «партию войны — военную хунту"», — сказал Усубов.

По его мнению, большинство участников протестных акций якобы выступают против плачевного состояния экономики. В целом, как считает Усубов, граждане Армении хотят стабильности и прекращения вражды.

Он также отметил, что представители армянского руководства стали активней в течение последних двух недель участвовать в переговорах по делимитации азербайджано-армянской границы. Секретарь Совбеза считает, что это связано с пониманием в Ереване, что «лимит уступок исчерпан».

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. В оппозиции после таких заявлений премьер-министра стали требовать его отставки и выходить на акции протеста. Акции проводятся более полутора месяцев.

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