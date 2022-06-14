Орел, 14 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. На 100 млн рублей оштрафовал подрядчика орловский суд за передачу взятки теперь уже бывшему руководителю регионального Фонда капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 14 июня старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Проверкой прокуратуры Советского района Орла было установлено, что в 2016–2017 годах директор ООО «Москомреставрация», действуя в интересах юридического лица, передал руководителю регионального Фонда капитального ремонта незаконное вознаграждение в сумме более 36,5 млн рублей за содействие при заключении договоров на проведение капремонта жилых домов.

В отношении ООО прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Постановлением мирового судьи юрлицо признано виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 млн рублей. В настоящее время на имущество организации и ее денежные средства наложен арест. Постановление суда не вступило в законную силу.

Бывший руководитель Фонда капремонта Орловской области ранее был осуждён на семь лет лишения свободы и оштрафован на 73 млн рублей, также сроки в пять лет лишения свободы получили двое представителей подрядной компании.