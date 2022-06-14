Черноземельский район, Калмыкия, 14 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Черноземельском районе Калмыкии в прокуратуру направлено дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Ставропольский». Он обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлениИ СКР 14 июня.

Уголовное дело

Предположительно, руководитель с мая 2020 года по март 2022 года, желая продолжить развитие возглавляемой им организации и увеличить доходы, не выплатил 54 работникам предприятия зарплату. Общая сумма задолженности превысила 6 млн рублей. Имеющиеся на счету предприятия средства мужчина направлял на хозяйственные расходы.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.