Калуга, 14 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Второй тур регионального этапа XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров региона состоялся в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Правительство Калужской области Региональный этап XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Чемпионат популяризирует изучение современных компьютерных технологий среди людей старшего поколения для их успешной адаптации в информационной среде и продвигает возможности получения государственных услуг в электронном виде. Участники состязаний продемонстрировали умение пользоваться программами Microsoft Office, графическими редакторами, поисковой системой Яндекс. Победителем в номинации «Начинающий пользователь» стала Ирина Рябова из Жиздринского района, в номинации «Уверенный пользователь» — Альмира Патеева из Жуковского района. Они представят Калужскую область на XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Соревнования были организованы в рамках нацпроекта «Демография» при поддержке ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива» и отраслевого министерства правительства Калужской области.