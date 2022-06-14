В Калуге назвали лидеров по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Калуга, 14 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Второй тур регионального этапа XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров региона состоялся в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
Чемпионат популяризирует изучение современных компьютерных технологий среди людей старшего поколения для их успешной адаптации в информационной среде и продвигает возможности получения государственных услуг в электронном виде. Участники состязаний продемонстрировали умение пользоваться программами Microsoft Office, графическими редакторами, поисковой системой Яндекс. Победителем в номинации «Начинающий пользователь» стала Ирина Рябова из Жиздринского района, в номинации «Уверенный пользователь» — Альмира Патеева из Жуковского района. Они представят Калужскую область на XII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Соревнования были организованы в рамках нацпроекта «Демография» при поддержке ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «Инициатива» и отраслевого министерства правительства Калужской области.