Грозный, , 15:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке большого количества военных ВСУ попасть на территорию промзоны в Северодонецке. Он предположил, что эта группа намеревалась снимать кино, однако из попытка окончилась неудачей — их погнали прочь бойцы из чеченского отряда «Ахмат».

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчера на Северодонецк- залетела такая шикарная, мощная группа военных, я думаю, они хотели фильм снять. Вышли из машины, забежали в здание, не тут-то было! Там «Ахмат» в засаде! И как дали по ним, что они забросались все в свои машины и улетели», — рассказал чеченский лидер о неудачной попытке украинских военных.

Как отметил Кадыров, снимать подобные фильмы в промзоне, которая взята под контроль российскими военными, «это вам не сказки, это не Киев».

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