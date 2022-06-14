Грозный, 14 июня 2022, 15:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке большого количества военных ВСУ попасть на территорию промзоны в Северодонецке. Он предположил, что эта группа намеревалась снимать кино, однако из попытка окончилась неудачей — их погнали прочь бойцы из чеченского отряда «Ахмат».
Как отметил Кадыров, снимать подобные фильмы в промзоне, которая взята под контроль российскими военными, «это вам не сказки, это не Киев».
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