Белград, , 16:50 — REGNUM У населения Сербии изо дня в день крепнет евроскептицизм, но сербские власти остаются на европейском пути. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 14 июня во время церемонии возложения венков на памятник героям, погибшим в защите пограничного караула Кошаре на сербско-албанской границе в 1999 году.

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, рациональные аргументы должны преобладать над эмоциями.

«Мы должны смотреть на вещи рационально. Можем ли мы без Европы и их инвестиций? Мы счастливы из-за их заявлений о Косово и их давления по поводу нашего внешнеполитического курса? Счастливых нет, но мы должны быть разумными и не позволить, чтобы эмоции взяли верх над нами», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Вучич отметил, что Сербия должна вести политику в соответствии со своими реальными интересами.

Напомним, что по последним опросам общественного мнения, за вступление Сербии в ЕС выступает менее 50% населения.