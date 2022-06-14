Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM Ростовские общественники предложили горожанам собрать деньги на озеленение улицы Станиславского, оставшейся без деревьев и кустарников в ходе реконструкции к ЧМ-2018. Об этом сообщается в паблике «Урбанистика — Ростов-на-Дону».

Растения для озеленения Https://www.beladm.ru

«Прежде всего, нам нужно понять, какую сумму реально собрать на закупку саженцев с закрытой корневой системой. Далее мы запросим разрешение на посадку у администрации Кировского района, закупим материал и приступим к высадке», — отмечают активисты.

Реализовать пилотный проект по сбору пожертвований городские общественники планируют, основываясь на успешном опыте подобных проектов в других регионах России. Озеленить улицу городские власти пока не взялись ввиду отсутствия на это средств в бюджете.

Пока сбор средств не объявлен. Эксперты оценивают примерную стоимость посадочного материала и работ.

ИА REGNUM сообщало, что ещё в 2018 года горожане обратились к властям с требованием озеленить улицу Станиславского после реконструкции. Затем администрация Ростова-на-Дону пообещала направить претензию в адрес исполнителя госконтракта по реконструкции транспортной артерии, однако деревья так и не появились.

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