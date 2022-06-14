Ярославль, , 15:31 — REGNUM Президиум федерального бюро партии «Яблоко» согласовал выдвижение кандидатом в губернаторы Ярославской области бывшего депутата областной думы Сергея Балабаева.

Сергей Балабаев

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии. Согласование президиумом федерального бюро предполагает партийный устав. На следующей неделе выдвижение Балабаева должно поддержать общее собрание регионального отделения. Балабаев — участник выборов губернатора в 2017 году. Тогда он набрал 5,88% голосов.

На данный момент официально выдвинуты 4 кандидата. Это самовыдвиженец, врио губернатора Михаил Евраев, заместитель главврача больницы РЖД Игорь Милорадов от «Коммунистов России», депутат областной думы Владимир Смирнов от ЛДПР и безработный Константин Тукеев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».