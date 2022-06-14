Берлин, , 15:29 — REGNUM Власти Германии ведут переговоры с Польшей о поставках оружия киевскому режиму в рамках кругового обмена. Об этом 14 июня заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы договорились о круговом обмене с Чехией, о передаче систем из Чехии, мы помогаем компенсировать это, так же мы хотим сейчас сделать с Грецией. Мы ведём переговоры с Польшей», — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что из резервов бундесвера ФРГ киевскому режиму было «очень много передано», в том числе БПЛА, противотанковые ракеты и другое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников обвинил страны Европы в усталости от конфликта и в проблемах с поставками вооружений киевскому режиму.

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