Ереван, 14 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Руководство Центробанка Армении в ходе заседания 14 июня приняло решение оставить ставку рефинансирования на уровне 9,25%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

ИА REGNUM Армения

Сообщатся, что без изменений также решено оставить ставку для займов в ломбардах — 10,75%. Ставку привлечения вкладов тоже не стали пересматривать и сохранили на уровне 7,75%.

Напомним, предыдущий пересмотр ставки рефинансирования в Армении был 15 марта. Тогда Нацбанк увеличил её с 8% до 9,25%.