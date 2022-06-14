Москва, 14 июня 2022, 15:28 — REGNUM Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Логично, что Россия ответила контрсанкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Швейцарская монета
Швейцарская монета
«Шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза подразумевает в том числе частичное эмбарго на поставки российской нефти и санкции в отношении Национального расчетного депозитария, который практически полностью принадлежит Московской бирже.
После введения Швейцарией этих жестких санкций появились трудности в проведении расчетов в валюте этой страны. Поэтому с 14 июня Московская биржа приостановила торги швейцарским франком.
Каких-то существенных последствий это не должно вызвать, поскольку торги этой валютой и ранее имели невысокие обороты, а динамика курса швейцарского франка во многом была близка к тому, что показывали в последнее время доллар и евро.
Поскольку торги швейцарским франком сейчас стали невозможны, инвестирование в этой валюте также окажется невостребованным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на валютном рынке Московской биржи с 14 июня 2022 года приостановлены торги швейцарским франком.

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