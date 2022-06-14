Москва, , 15:28 — REGNUM Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Европейского союза. Логично, что Россия ответила контрсанкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Швейцарская монета

«Шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза подразумевает в том числе частичное эмбарго на поставки российской нефти и санкции в отношении Национального расчетного депозитария, который практически полностью принадлежит Московской бирже.

После введения Швейцарией этих жестких санкций появились трудности в проведении расчетов в валюте этой страны. Поэтому с 14 июня Московская биржа приостановила торги швейцарским франком.

Каких-то существенных последствий это не должно вызвать, поскольку торги этой валютой и ранее имели невысокие обороты, а динамика курса швейцарского франка во многом была близка к тому, что показывали в последнее время доллар и евро.

Поскольку торги швейцарским франком сейчас стали невозможны, инвестирование в этой валюте также окажется невостребованным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на валютном рынке Московской биржи с 14 июня 2022 года приостановлены торги швейцарским франком.

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