Газа, Палестина, 14 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Представители ряда вооружённых группировок, действующих на территории Сектора Газы, призвали сторонников участвовать в акциях протеста в пятницу, 17 июня. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

ХАМАС

По данным журналистов, в совместном заявлении ряд группировок призвали палестинцев бороться за права заключённых, которые держат голодовку в знак протеста, против действий израильских властей в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

«Мы призываем всех арабских и международных посредников, во главе с братским Египтом, срочно вмешаться, чтобы обуздать оккупантов в Иерусалиме и на Западном берегу и положить конец страданиям участников голодовки, возглавляемых Халилом Ававдой и Раедом Райаном», — говорится в тексте заявления.