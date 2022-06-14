Бухарест, , 15:26 — REGNUM За последние два дня в Румынию в поисках «экономической» защиты и временного проживания въехало рекордное количество граждан Украины. Об этом 14 июня со ссылкой на данные румынской пограничной полиции (PF) сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в период с 12-го по 13 июня нынешнего года границу Румынией пересекли 7,6 тысяч обладателей украинских паспортов, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

«Сейчас мы принимаем всех без исключения украинцев, рассчитывающих на убежище в нашей стране, но в обозримом будущем оставляем за собой право регулировать подобный поток», — говорится в заявлении PF.

Как утверждают представители правительства Румынии, официальный статус беженцев в стране получили всего 90 тыс. граждан Украины.