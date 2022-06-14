Тюмень, , 15:25 — REGNUM Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев получил должность советника генерального директора нефтегазохимическая компании «СИБУР». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сергей Сарычев Admtyumen.ru

В «СИБУРе» Сергей Сарычев стал советником гендиректора по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациями и бизнес-сообществами, отмечают в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Сарычев 17 лет отвечал в правительстве Тюменской области за взаимодействие с областной думой, политическими партиями и правоохранительными органами, а также курировал работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей, главного управления спецмероприятий региона. Он покинул пост вице-губернатора в мае 2022 года в связи с переходом на новое место работы.

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