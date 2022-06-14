Москва, 14 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Вашингтон пытается не допустить превращения Китая в экономику №1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал планы Конгресса США ограничить американские инвестиции в Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«США через ограничения инвестиций в КНР пытаются остановить рост китайской экономики и превращения ее в экономику №1, — сказал Сафонов. — Кроме того, инвестиции — это и новые технологии, а также ограничение потенциала создания рабочих мест в самих США. По сути это продолжение политики Трампа. КНР, имея огромные ресурсы, нуждается не в деньгах, а в наличии современных технологий. Инвестиции ускоряют этот процесс многократно».

Как полагает Сафонов, если со стороны властей США не будет прямого запрета, то ограничить американские инвестиции в КНР не удастся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что президент США Джозеф Байден хочет не только притормозить технологическое развитие Китая, но и использовать ситуацию с доступом КНР к современным технологиям как инструмент торга.