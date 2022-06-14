Оренбург, , 15:25 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, 13 июня, выявили всего пять заражений коронавирусом. Днём ранее суточный показатель составлял 27 случаев, сообщает оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

На сегодняшний день в стационарах лечение получают 60 человек с COVID-19. Из них состояние 18 пациентов оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены двое. Ещё 43 оренбуржца получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 216 941 носителя коронавируса. Выздоровел 211 981 человек. Скончался 4021 оренбуржец, в том числе один — 13 июня.