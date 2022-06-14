Тель-Авив, Израиль, 14 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Израиль и арабские страны, разделяющие опасения по поводу Ирана, должны создать совместные силы под эгидой США, заявил 14 июля министр обороны Израиля Бени Ганц в преддверии визита президента США Джо Байдена в ближневосточный регион, как передает Reuters.

srael Defense Forces Бени Ганц

В своем выступлении Ганц отметил связи Израиля в сфере безопасности с арабскими странами Персидского залива, которые сблизились с ним в рамках дипломатического курса, проводимого при поддержке США, а также с Египтом и Иорданией, и сказал, что уже предпринимаются усилия по расширению такого сотрудничества.

«Необходимо не только сотрудничество, но и наращивание региональных сил под американским руководством, что укрепит все участвующие стороны, — сказал Ганц, как следует из официальной стенограммы. — Мы постоянно работаем над этим ради безопасности граждан Израиля».

Саудовская Аравия заявила о своей поддержке так называемого Авраамского договора, подписанного в 2020 году между Израилем и ОАЭ при содействии США. Однако Эр-Рияд официально не признал соседнего Израиля.