Париж, 14 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Во Франции заявили о «растущем» в последние месяцы количестве случаев, когда ученики в школах отказывались снимать традиционную исламскую одежду, сообщает Le Parisien.

Cyril Plapied Французский флаг

Новый министр национального образования Франции заявил о необходимости более подробно ознакомиться с данной информацией.

«Нам нужно оценить это явление на национальном уровне», — объяснил новый министр здравоохранения Франции.

«Существуют законы о запрете показных религиозных знаков», — напомнил министр.

Во втором квартале полицейские во Франции выявили 144 нарушения закона о секуляризме в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы справиться с жаркой погодой во Франции, правительство, в частности, хочет создать «островки прохлады» в городах.