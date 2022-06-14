Пенза, , 15:25 — REGNUM В большинстве районов Пензенской области до 17 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 15 по 17 июня Пензенская область будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, в отдельных районах не исключен град. Из-за смены направления ветра температура воздуха понизится.

В ночь на среду, 15 июня, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха составит +13…+18 °C. Днем в большинстве районов Пензенской области пройдет кратковременный дождь, местами гроза. при грозе порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов.

Ночью 16 июня воздух прогреется до +12…+17 °C, днем — не выше +24 градусов. В течение суток вероятны кратковременные дожди, грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июня в Пензенской области ликвидировали семь лесных пожаров.

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